Оливковое масло продлевает жизнь

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05.09.2020, 3:15, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что оливковое масло является одним из лучших и естественных средств для продления жизни.

Как утверждают специалисты, употребление оливкового масла способно укрепить иммунную систему от внешних атак со стороны бактерий, вирусов и микроорганизмов. Кроме этого, регулярное употребление способствует увеличению продолжительности жизни.

Известно, что оливковое масло способствует снижению риска возникновения рака и поддерживает здоровье сердца. Специалисты изучили пользу оливкового масла, которое употребляется в рамках средиземноморской диеты, а также его влияние а здоровье и склонность к долголетию. По словам экспертов, эффект оздоровления объясняется типом жира, который содержится в оливковом масле. Основу этого жира составляют мононенасыщенные жирные кислоты, которые обладают достаточной текучестью и меньше окисляются при хранении и готовке.



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