Эксперты рассказали, какой способ приготовления мяса является опасным

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05.09.2020, 3:15, Новости дня

Во время нового исследования международная группа ученых обнаружила, что в корочке красного мяса при обжарке образуется вредное соединение.

По словам ученых, им удалось выяснить, что жареное красное мясо содержит белковые соединения, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и осложнений при диабете. Такие соединения образуются во время карамелизации мяса при высокой температуре.

Когда красное мясо обжаривают при высоких температурах, в нем образуются конечные продукты гликирования или AGE. Они могут накапливаться в организме и препятствовать нормальному функционированию клеток при регулярном употреблении жареного мяса. Результаты исследования показали, что употребление продуктов с высоким содержанием AGE повышает общее ежедневное потребление этого белка на 25%. Это негативно отражается на состоянии сосудов и миокарда, а также приводит к воспалению и окислительному стрессу.



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