 

Компания Honor представила умные часы Watch GS Pro

05.09.2020, 3:15, Новости дня

Во время мероприятия IFA 2020 компания Honor провела презентацию новой модели умных часов Watch GS Pro с высоким уровнем защиты от намокания 5ATM.

Разработчик особо отметил, что данный наручный гаджет соответствует стандартам, действующим в армии США. Кроме того, устройство отличается улучшенными техническими данными.

Смарт-часы следят за состоянием организма во время спортивных тренировок или занятий физкультурой. Они также способны оценивать качество сна и измерять стрессовый уровень, давая предупреждения хозяину об опасности. Размер диагонали экрана составляет 1.39 дюйма. Разрешение – 454 на 454 пикселя. Предварительные продажи начнутся уже в понедельник, 7 сентября. Цена – 250 евро.



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