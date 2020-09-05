Якобы случайно, но всем показала – Личное мнение

05.09.2020, 3:10, Разное

Бывшая жена Гуфа Айза — так до сих пор не могу понять, чем она занимается, кроме вываливания личной жизни в Эскортограм — вывалила туда же фотографию своих гениталий в развёрнутом виде.

В том смысле, что видно всё. Вот вообще всё.



Фото: Соцсети

Тридцать пять лет бабе, двое сыновей, есть родители. И вот теперь любой желающий может лицезреть жилистую пилотку этой женщины трудной судьбы.

Сама Айза уверяет, что фотку письки в сториз запилила по ошибке. Снимок предназначался для её инстаграмного бойфренда, а оказался доступен всем. Не на ту кнопку, якобы, нажала.

Я же думаю, что на ту. И произошло это в жалкой попытке привлечь к себе внимание. Да, через письку. Да, так тоже бывает. У обезьян, у питомцев из публичного дома 2, у бывших жён наркоманов и у мандрилов.

Кому нужна сейчас эта то ли Анохина, то ли Долматова? Кому интересна? Правильно: никому.

Всё, что могла, Айза уже давно всем показала и рассказала во всех подробностях: развод, пластические операции, роды в прямом эфире.



Фото: Соцсети

Осталась одна писька. Вот её Айза и показала.

Дальше что будет показывать? О чём рассказывать?

Вот всеми забытый Костюшкин — отец троих мальчиков — рассказал, что, когда он сам был маленьким, ему в рот сунули член.

Я когда это прочитала, даже, честно говоря, не заинтересовалась особо, правду ли говорит Костюшкин или хайпится. Первое, о чём я подумала, — это его сыновья.

Придут они в школу, а им там: «А твоему папке в рот мужских писек напихали!» А сыновьям Айзы что скажут сверстники? «Мы видели пилотку твоей мамки в Интернете?»

Или вы думаете, что не скажут? Наивным советую перечитать «Повелителя мух». Ничего с тех пор не изменилось. Дети в коллективе, как правило, жестоки. Будут травить. Это инстинкт.

Когда отчаявшиеся селебруны рассказывают о своих изнасилованиях (мнимых или имевших место), когда публикуют якобы случайно фотки своих писек, они не думают ни о родителях, ни о детях.

А нормальный бы человек подумал и промолчал. Даже если было.

Почему?

Да чтобы детей не травили, чтобы родителей на старости лет не травмировать, чтобы дожили они свой век спокойно, а не с чувством вины, что недоглядели.

Но так поступил бы, повторю, нормальный человек, а свиньи-насекомые — те да: делятся на камеру откровениями о том, как им напихали в рот писек, и публикуют фоточки своих гениталий.

Как относитесь к таким откровенным селебрунам? Хочется пнуть, зевнуть от скуки, узнать побольше или пожалеть?