Тихановская призвала направить наблюдательную миссию ООН в Белоруссию

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05.09.2020, 3:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинБывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась в ООН с просьбой послать в республику мониторинговую миссию.

«Мы призываем ООН направить в Белоруссию безотлагательно мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать ситуацию «на земле», – цитирует Тихановскую ТАСС.

Представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщили, что она готова к диалогу с властями республики при условии освобождения задержанных участников акций протеста.

Сообщалось, что Тихановская намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего.

Напомним, Тихановская объявила себя «избранным народом» президентом Белоруссии, подчеркнув, что уже «не лидер оппозиции», но «лидер большинства».

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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