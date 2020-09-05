Захватившего банк в Москве мужчину признали невменяемым

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05.09.2020, 3:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинЗахватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова признали невменяемым и могут отправить на принудительное лечение, сообщил его адвокат Максим Кичигин.

«Подтверждаю, мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым. Суд может освободить его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение», – цитирует ТАСС Кичигина.

Адвокат добавил, что в ближайшее время материалы дела в отношении Барышникова будут направлены в прокуратуру для утверждения постановления о принудительных мерах медицинского характера.

В июне Кичигин сообщил, что Барышников извинился перед сотрудниками банка, полицейскими и артисткой Ольгой Бузовой.

Напомним, 23 мая в центре Москвы неизвестный мужчина захватил в заложники в отделении «Альфа-банка» нескольких человек. Его задержали через некоторое время, возбуждено уголовное дело.

Один из заложников во время происшествия вел прямую трансляцию в соцсетях. В ролике запечатлено, как захватчик употребляет нечто, похожее на алкоголь, из бутылки.



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