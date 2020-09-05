Трамп оценил ход переговоров с Россией по стратегической стабильности

05.09.2020, 3:08, Новости дня

Консультации РФ и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями идут очень хорошо, Вашингтон хочет включить в них Китай, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«В данный момент с Россией мы ведем переговоры по договору о нераспространении ядерного оружия, что для меня является очень важным вопросом. <…> В определенный момент мы включим Китай в эти переговоры, но с Россией у нас все очень хорошо по нераспространению ядерного оружия», – приводит слова Трампа ТАСС.

Трамп обратил внимание, что ядерный арсенал Китая «растет довольно быстрыми темпами», а также подчеркнул, что считает контроль над вооружениями «гораздо более важным» вопросом, чем глобальное потепление.

В среду госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео оценил ход переговоров с Россией по ядерным вооружениям. Позже заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил о важности продолжения диалога между Россией и Соединенными Штатами, а также странами Запада.

Напомним, 18 августа спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условия, при соблюдении которых США готовы продлить СНВ-3.

Ранее Биллингсли сообщил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение в сфере ядерного разоружения, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом РФ отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.