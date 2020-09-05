США выразили серьезную озабоченность по поводу отравления Навального

05.09.2020, 3:05, Новости дня

Соединенные Штаты в пятницу выразили России «серьезную озабоченность» по поводу того, что правительство Германии обнаружило, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом российского производства, сообщил Государственный департамент США.

На встрече в Вашингтоне заместитель госсекретаря США Стивен Биган сказал послу России Анатолию Антонову, что использование Москвой этого химического оружия явится явным нарушением российских обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Анатолий Антонов

«Заместитель госсекретаря призвал Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании этого нападения», – говорится в заявлении официального представителя ведомства Морган Ортагус.

Германия, где Навальный проходит лечение, заявила, что российский оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», и хочет привлечь виновных к ответственности. Россия до сих пор не возбудила уголовное дело и заявила, что доказательств преступления нет.