“Законопроект “О медиа” не готов стать законом”. Медиагруппы “1+1” и “Украина” выпустили совместное заявление

05.09.2020, 2:35, Новости дня

Появление нового законопроекта “О медиа” имеет большое значение для развития украинского медиарынка, вместе с тем, в актуальной на сегодня редакции его принимать нельзя. Об этом говорится в совместном заявлении ведущих украинских медиагрупп “1+1” и “Украина”, которое опубликовано 4 сентября.

Медиагруппы привели список из девяти причин, по которым Верховной Раде не следует принимать законопроект №2693-д:

избыточно расширены полномочия Национального совета по телевидению и радиовещанию;

допускается субъективная оценка регулятора о наличии контентных нарушений, что создает возможность необоснованного или политического давления на медиа;

основания аннулирования лицензии и отмены регистрации субъектов в сфере медиа не всегда пропорциональны тяжести нарушений;

несовершенно прописаны положения о создании органа совместного регулирования и порядка представительства в нем;

не предусмотрены предохранители или ограничения в принятии регулирующих актов, что создает риски введения дополнительного нормативного регулирования деятельности субъектов в сфере медиа;

неравенство украинских и иностранных субъектов в сфере медиа;

украинские субъекты будут находиться в неравных условиях относительно иностранных относительно обязательства по оплате рекламы украинским юридическим лицам;

языковое регулирование для телерадиоорганизаций усугубляется по сравнению с законом “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”;

не учитываются специфика и условия деятельности субъектов, предоставляющих медиасервисы по заказу.

“Считаем сам законопроект необходимым, важным и прогрессивным, однако его текст в текущей редакции не готов стать законом, и указанные выше оговорки, в частности, касающиеся контрольно-надзорных полномочий регулятора, должны быть сбалансированы в дальнейшей работе над текстом закона. К сожалению, замечания и предложения представителей медиагрупп, которые были предоставлены во время подготовки законопроекта, в большинстве своем не были учтены комитетом гуманитарной и информационной политики. Поэтому мы призываем депутатов к диалогу и готовы продолжить работу с целью создания сбалансированного закона о СМИ, по которому всем субъектам медиаиндустрии придется жить следующие 20 лет”, – заявили медиагруппы.

Законопроект №2693 “О медиа” авторства нардепов от “Слуги народа” был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Документ подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

1 июля более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

В этот же день комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту “О медиа”.