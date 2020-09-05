Госдеп заявил послу России, что США обеспокоены ситуацией с Навальным

05.09.2020, 2:35, Новости дня

Соединенные Штаты выразили “серьезную озабоченность” в связи с выводами правительства Германии об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сказано в заявлении Государственного департамента США от 4 сентября.

Озабоченность высказал заместитель госсекретаря США Стивен Биган на встрече с российским послом в США Анатолием Антоновым.

Замгоссекретаря заявил, что Москва нарушила обязательства Конвенции о запрещении производства и применения химического оружия, сообщили в Госдепе.

Госдеп призвал Россию сотрудничать с международным сообществом по отравлению Навального.

20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили “долгосрочных последствий отравления”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.