 

Патриарх Кирилл отказался прививаться от коронавируса российской вакциной

05.09.2020, 2:35, Новости дня

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл не будет прививаться новой российской вакциной от коронавируса “Спутник V”, пока препарат не пройдет необходимые клинические тесты. Об этом “Открытым медиа” сообщил заместитель главы синодального отдела по взаимодействию церкви со СМИ Вахтанг Кипшидзе.

“До того момента, пока вакцина против коронавируса не пройдет все клинические испытания, вопрос о том, будет ли святейший патриарх вакцинироваться и заявлять это публично, не является актуальным”, – сказал Кипшидзе.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по числу заболевших COVID-19 (более 1 млн человек).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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