Назначен новый мэр Риги

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05.09.2020, 2:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинНовым мэром Риги станет кандидат от списка партий «Для развития / За!» и «Прогрессивные» Мартиньш Стакис. Такое решение приняли участники новой правящей коалиции, сформированной по итогам внеочередных выборов в Рижскую думу, передает агентство ЛЕТА.

Посты вице-пэров займут представили остальных трех участников коалиции – Новой консервативной партии, блока национального объединения «Все для Латвии! – Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» и Латвийского объединения регионов (ЛОР), а также партии «Новое единство», передает ТАСС.

Правящая коалиция в 60-местной Рижской думе сформирует стабильное большинство голосов – 39 мандатов.

По данным ЦИК Латвии, либеральный блок «Для развития / За!» и «Прогрессивные» одержал победу на выборах 29 августа с 26,16% голосов избирателей и получил 18 мандатов в думе. Второе место с 16,89% голосов избирателей и 12 мандатами заняла отстаивающая интересы русскоязычного населения социал-демократическая партия «Согласие», за которой следуют входящие в правящую коалицию в Латвии «Новое Единство» (15,24%, десять мест).

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключалась главная интрига на выборах в столице Латвии и кто будет теперь защищать интересы ее русских избирателей?



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