 

Украинский «патриарх» Филарет госпитализирован с коронавирусом

05.09.2020, 2:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинУ глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) обнаружен коронавирус, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе УПЦ КП.

«Сообщаем, что у святейшего патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное. Просим святых молитв за здоровье и выздоровление патриарха Филарета», – говорится в сообщении Киевской патриархии в Facebook.

Напомним, 13 мая от коронавируса умерли два клирика РПЦ. В том же месяце иеродиакон Свято-Троицкой Сергиевой лавры Поликарп (Сидоров) умер от вызванных коронавирусом осложнений и скончался госпитализированный с подозрением на коронавирус духовник женского монастыря в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в городе Иваново архимандрит Амвросий (Юрасов).



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