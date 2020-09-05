Опубликованы данные о смарт-телевизоре Xiaomi Mi TV Horizon Edition

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05.09.2020, 1:50, Новости дня

За несколько дней до официальной презентации в сеть просочилась важная информация о новой модели умного телевизора Xiaomi Mi TV Horizon Edition. В частности, стало известно, что размер диагонали экрана в нем составит 43 дюйма.

При этом разрешение картинки будет в пределах 1920 на 1080 пикселей. Это соответствует стандарту качества Full HD, хотя само устройство относится к эконом-классу.

В телевизоре 1 Гб оперативной памяти. Плюс 8 Гб во флеш-накопителе. Процессор создан на основе ядер ARM Cortex-A53. Управление осуществляется при помощи операционной системы Android TV 9. Вероятно, появится поддержка голосового смарт-помощника Google Assistant. Информации о стоимости телевизора пока нет. Однако инсайдер утверждает, что она будет невысокой.



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