Ученые рассказали, чем опасны электронные сигареты

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05.09.2020, 1:50, Новости дня

Обнаружилось, что безвредные химические вещества, которые используются в электронных сигаретах, образуют токсичные соединения при смешивании.

Химические вещества, которые выделяют различные ароматизаторы, смешиваются с другими растворителями в электронных сигаретах и представляют опасность для клеток легких и кровеносных сосудов. Во время исследования учеными были обнаружены новые химические вещества, которые образованы из ароматизаторов и жидких растворителей для электронных сигарет. Они оказались более токсичными, чем любое из их исходных соединений.

При смешивании внутри вейпов химические вещества образуют нестабильные соединения, раздражающие рецепторы нервных окончаний, которые связаны с сердцем и кровеносными сосудами. Также они могут убивать клетки легких.



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