 

Плеер iPod nano официально устарел

05.09.2020, 1:50, Новости дня

По заявлению пресс-службы компании Apple, целый ряд устройств, снятых с производства пять-семь лет назад, вскоре останутся без поддержки производителя. Речь идет о продукции, которую начали выпускать в начале 2010 годов. Среди них – легендарный плеер iPod nano.

Все эти изделия признают устаревшими, а потому оставят без поддержки производителя. Это значит, что со временем их перестанут обслуживать и ремонтировать. То есть, ремонт устаревших гаджетов будет возможен только при наличии на складах сервисных центров необходимых запчастей.

Напомним, что Apple выпустил целых семь поколений упомянутых плееров. Однако в 2012 году их перестали выпускать, выведя на рынок принципиально новые устройства. После этого спрос на iPod nano существенно снизился.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Минфин США предоставил американскому суду секретные документы по делу Дерипаски

07.08 / Рогозин рассказал о влиянии санкций на космические запуски

29.08 / Будущее Германии связали с «Северным потоком – 2»

11.08 / Экономика: Российское мясо распробовали за рубежом

20.07 / Подсчитано сокращение численности населения Украины

05.08 / Ученым удалось измерить активность атомов редкого элемента

01.08 / На Украине озвучили неблагополучный прогноз по коронавирусу

12.08 / Четвертый день протестов в Беларуси. Водители и пешеходы в Минске начали блокировать дороги

04.09 / Guardian – «расизм и насилие» — французский журналист, внедрившийся в органы правопорядка, рассказал о «культуре безнаказанности» среди полицейских

08.07 / Онищенко раскритиковал использование выражения «вторая волна» инфекции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска