Плеер iPod nano официально устарел

05.09.2020, 1:50, Новости дня

По заявлению пресс-службы компании Apple, целый ряд устройств, снятых с производства пять-семь лет назад, вскоре останутся без поддержки производителя. Речь идет о продукции, которую начали выпускать в начале 2010 годов. Среди них – легендарный плеер iPod nano.

Все эти изделия признают устаревшими, а потому оставят без поддержки производителя. Это значит, что со временем их перестанут обслуживать и ремонтировать. То есть, ремонт устаревших гаджетов будет возможен только при наличии на складах сервисных центров необходимых запчастей.

Напомним, что Apple выпустил целых семь поколений упомянутых плееров. Однако в 2012 году их перестали выпускать, выведя на рынок принципиально новые устройства. После этого спрос на iPod nano существенно снизился.