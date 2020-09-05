Врио иркутского губернатора рассказал об успехах в борьбе с лесными пожарами

05.09.2020, 1:48, Новости дня

За девять месяцев 2020 года незаконные рубки в Иркутской области сокращены на 30%, ущерб – на 42%, сообщил врио иркутского губернатора Игорь Кобзев на пресс-конференции, посвященной итогам девяти месяцев работы на посту главы региона.

«Мы показали хорошую оперативную работу и профилактику, ущерб хоть и снижен, но все-таки значительный. Нельзя останавливаться на достигнутом. Задача – полностью ликвидировать незаконные рубки», – сообщил Кобзев, информирует информационное агентство «Байкал 24».

Результаты по лесу – следствие работы с арендаторами лесных участков, постоянных проверок, увеличения площади непрерывного космического мониторинга. Полностью ликвидированы рубки в заказниках, говорится в сообщении.

Сообщается также, что по фактам незаконных рубок возбуждено больше 1 тыс. уголовных дел, 322 человека могут получить до десяти лет лишения свободы уголовной ответственности.

«Мне говорят, в этом году дождей много, но сводки за пять лет говорят о том, что погода тут не такую большую роль играет», – сказал Кобзев.

Ранее стало известно, что специалисты вызвали искусственные осадки для тушения лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Забайкалье.