США ввели санкции против генпрокурора Венесуэлы

05.09.2020, 1:48, Новости дня

Минфина США сообщил о введении санкций в отношении четырех граждан Венесуэлы, в том числе председателя избиркома страны Индиры Альфонсо и генпрокурора Рейнальдо Муньоса.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в список четыре ключевые фигуры, которые облегчили попытки нелегитимного режима (президента США Николаса) Мадуро подорвать независимость и демократический порядок Венесуэлы», – утверждается в документе, передает ТАСС.

В списке, помимо Альфонсо, значатся также другой представитель Национального избирательного совета Хосе Луис Гутьеррес, уполномоченный по защите интересов государства в имущественных вопросах Рейнальдо Муньос и венесуэльский политик Давид де Лима.

Санкции предусматривают блокировку любой собственности фигурантов списка на территории США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему США используют санкции как наказание для других стран. Он отметил, когда Вашингтон считает, что венесуэльский президент Николас Мадуро «заслуживает наказания», они объявляют санкции. После этого заставляют все остальные страны отказаться от торговли с теми странами, которые США хотят изолировать.

В свою очередь, руководитель Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что США планируют установить контроль над всей Латинской Америкой.

В 2019 году Соединенные Штаты ввели санкции против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.

В 2917 году Соединенные Штаты ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, согласно которым все активы лидера Боливарианской республики в юрисдикции США будут заморожены, а американским гражданам отныне запрещено вести с ним дела, сообщил минфин США.