Трамп: США «очень внимательно» отнесутся к отравлению Навального
05.09.2020, 1:40, Новости дня
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «очень внимательно» отнесутся к возможному отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Во время пресс-конференции в Вашингтоне, Трамп заявил, что у США пока нет доказательств, что Навальный был отравлен, однако у него нет причин сомневаться в выводах правительства Германии, установившего, что Навальный был отравлен ядом, схожим с печально известным «Новичком».
Ранее США выразили России «серьезную озабоченность» в этой связи.
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