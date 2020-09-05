 

Зюганов: Гитлер сжигал в печах русских, евреев, цыган, поляков и остальную сволочь

05.09.2020, 1:10, Новости дня

Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов, выступая 3 сентября перед журналистами в Москве, заявил, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер сжигал в печах концлагерей “русских, евреев и всю остальную сволочь”.

Из текстовой версии интервью на сайте КПРФ фразу изъяли, как и из аккаунта партии в YouTube (склейка на 9.35).

Однако фраза коммуниста разошлась по соцсетям.

ВИДЕОВидео: Люда Осипенко / YouTube

Полностью она звучала так: “Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия. И Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки, и Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, цыган, поляков и всю остальную сволочь”.

Зюганов не сделал паузу после слова “поляков”, что сделало предложение двусмысленным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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