В повестку дня сессии Генассамблеи ООН внесли вопрос о ситуации на Донбассе и в Крыму
05.09.2020, 1:10, Новости дня
В повестку дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объеденных Наций добавили вопрос о ситуации на оккупированных территориях Украины – на Донбассе и в Крыму. Об этом 4 сентября сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
“Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня сессии Генассамблеи ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о “нас там нет” и “Крымнаш”, – написала замминистра.
За включение “украинской” темы в повестку дня проголосовала 81 делегация, против – 17 (Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Сербия, Никарагуа, Сирия, Северная Корея, Судан, Зимбабве, Бурунди, Коморские Острова, Иран, Лаос, Куба, Мьянма и Филиппины).
Гарна новина з Нью-Йорка! Вдячні партнерам за включення до проекту порядку денного 75-ї сесії ГА ООН обговорення…
Posted by Emine Dzheppar on Reede, 4. September 2020
75-я сессия Генассамблеи ООН должна пройти с 21 сентября по 2 октября.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
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