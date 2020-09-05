Белый дом объявил о нормализации экономических связей Сербии и Косово

05.09.2020, 1:08, Новости дня

Сербия и непризнанное Косово смогли прийти к договоренностям о нормализации отношений в сфере экономики после переговоров в Вашингтоне, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

«Президент Дональд Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации в экономике. Еще одно историческое соглашение, достигнутое этим президентом, чтобы сделать мир более мирным, процветающим местом», – передает слова Дира РИА «Новости».

Трамп также сообщил, что лидеры Сербии и непризнанного Косово подписали документы об экономическом сотрудничестве после переговоров в Вашингтоне.

«По-настоящему исторический день. Сербия и Косово объявили об экономическом сотрудничестве по широкому кругу вопросов», – сообщил Трамп.

На переговорах в Вашингтоне сербской стороне якобы предложили документ, в котором говорится, что Сербия и Косово должны «взаимно признать друг друга», текст части документа опубликовала сербская газета «Вечерние новости».

Спецпредставитель президента США по сербско-косовским переговорам Ричард Гренелл заявил, что сведения о существовании такого пункта в документе не соответствуют действительности.

В июле президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.

Летом лидер Косово отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта с Сербией из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.