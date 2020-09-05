 

В самолет перестанут пускать пассажиров в масках с клапаном

05.09.2020, 1:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинНесколько крупных авиакомпаний объявили, что не будут пускать на борт самолета пассажиров в маске или респираторе с клапаном.

Такое решение приняли Air Canada и Lufthansa Group, в которую входят Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss.

Это объясняется тем, что средства защиты с клапаном хотя и являются более комфортными и лучше защищают при помощи фильтрации вдыхаемого человеком воздуха, но наружу выпускают воздух уже без очистки. Авиаперевозчики отмечают, что такие маски не обеспечивают надлежащей защиты других пассажиров, передает Avianews.com.

Кроме того, в Lufthansa Group подчеркнули, что прозрачные экраны на лицо не могут использоваться в качестве замены масок, закрывающих нос и рот. Такие защитные экраны не дают каплям распространяться прямо от лица человека, но они выходят сбоку экрана.

Отмечается, что маски должны предотвратить или уменьшить риск передачи инфекции от больного пассажира. Так как коронавирус может протекать бессимптомно, маски обязаны носить все взрослые путешественники.

Ранее страны Евросоюза договорились о новых правилах для путешествий по Европе: «Нет маски – нет полета», – заявили в ЕС.



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