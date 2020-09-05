Мнение: «Крепкий орешек» из Беларуси

05.09.2020, 0:59, Разное

Послушал запись разговора, про который Лукашенко поведал Мишустину, заявив, что это «…интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было».

На записи некий Ник из Берлина и некий Майк из Варшавы обсуждают политические процессы в Белоруссии и России.

Слезу умиления пробивают слова Майка из Варшавы:

– Лукашенко оказался крепким орешком, белорусы профессиональны и организованы. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону….

Нормальная такая конспирация! Про фальсификацию отравление Навального по телефону говорить можно, нахваливать Лукашенко, что он эдакий Брюс Уиллис, в очередной раз спасает мир, тоже можно… А вот обо всем остальном – только при встрече!

В общем, лепившие это «доказательство», явно, перестарались с белорусским «крепким орешком»….

Фотография отсюда, картинка – отсюда