Эксперты выяснили, что защитит память от дезинформации

05.09.2020, 0:25, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что предупреждения способны защитить память от вводящей в заблуждение информации путем влияния на восстановительные процессы во время процесса вспоминания.

Эксперимент показал, что во время попыток что-то вспомнить, испытуемые, которых предупредили об угрозе дезинформации, показывали повышенную нейронную активность в областях мозга, которые связаны с кодированием деталей события.

Ученые обнаружили, что предупреждения увеличили скорость восстановления зрительной активности, а также снизили восстановление слуховой активности, которая связана с прослушиванием вводящей в заблуждение информации после события.