 

Эксперты выяснили, что защитит память от дезинформации

05.09.2020, 0:25, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что предупреждения способны защитить память от вводящей в заблуждение информации путем влияния на восстановительные процессы во время процесса вспоминания.

Эксперимент показал, что во время попыток что-то вспомнить, испытуемые, которых предупредили об угрозе дезинформации, показывали повышенную нейронную активность в областях мозга, которые связаны с кодированием деталей события.

Ученые обнаружили, что предупреждения увеличили скорость восстановления зрительной активности, а также снизили восстановление слуховой активности, которая связана с прослушиванием вводящей в заблуждение информации после события.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / “Бизнес страдает не только во Львове”. Глава Львовской ОГА раскритиковал решение городских властей смягчить карантин

03.07 / Макрон назначил нового премьера Франции

24.06 / В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы, небо озарили 10 тысяч вспышек

04.07 / В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

10.07 / Нидерланды собрались представить ЕСПЧ новые данные по MH17

13.08 / Москва назвала цели США в переводе военных в Румынию

29.06 / Стало известно, когда состоится Всероссийская перепись населения

25.08 / Прокурор штата Нью-Йорк начал расследование против Trump Organization

30.06 / В Тегеране прогремел взрыв

30.07 / Хетчбэк Mini One подорожал в РФ на 30 тыс. рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска