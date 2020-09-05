Трамп: Сербия и Косово договорились о нормализации экономических связей

05.09.2020, 0:15, Новости дня

Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, приветствуя «крупный прорыв», который поможет двум балканским странам достичь экономического прогресса после десятилетий войны и неудачных переговоров.

Обе страны, входившие в состав бывшей Югославии, договорились заморозить переговоры о нормализации политических отношений на год, чтобы позволить укрепиться экономическому соглашению, заявили представители администрации США.

Трамп, выступая в Овальном кабинете, после того как лидеры Косово и Сербии подписали соглашение, сказал, что Белград также взял на себя обязательство переместить свое посольство в Иерусалим, а Косово и Израиль согласились установить дипломатические отношения.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил журналистам, что между Сербией и ее бывшей автономией, которая провозгласила независимость в 2008 году, по-прежнему существует много разногласий, уточнив, что пятничное соглашение стало огромным шагом вперед.

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти также приветствовал соглашение и сказал, что оно должно привести к взаимному признанию двух стран, что является ключевым вопросом, разделяющим двух соседей.

«Сербия и Косово взяли на себя обязательства по нормализации экономических связей, – сказал Трамп в сопровождении Вучича, Хоти и множества советников по внешней политике, – Сосредоточив внимание на создании рабочих мест и экономическом росте, две страны смогли достичь крупного прорыва».

«После жестокой и трагической истории и многих лет неудачных переговоров моя администрация предложила новый способ преодоления разрыва, сосредоточив внимание на создании рабочих мест и экономическом росте, – сказал Трамп, – Я думаю, это сработает очень хорошо».

Он сказал, что решение о нормализации экономических связей потребовало от обоих лидеров «огромной смелости».

Объявление было сделано после двухдневных переговоров на высоком уровне между лидерами с участием высокопоставленных помощников Трампа, и следует за историческим пактом, заключенным с участием администрации Трампа, о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Трамп стремится укрепить практику заключения международных сделок в преддверии выборов 3 ноября.

Подписание соглашения в пятницу изначально планировалось провести в зале Рузвельта в Белом доме с двумя столами, за которыми лидеры могли сесть и поставить подписи под соглашением. Но церемония была внезапно перенесена в Овальный кабинет, где стол Трампа располагался между столами двух лидеров. Советники Трампа изо всех сил старались подчеркнуть его роль в достижении сделки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение Косово признать Израиль, а также планы Косово и Сербии открыть посольства в Иерусалиме.

Сербия станет первой европейской страной, которая откроет посольство в Израиле в Иерусалиме, а Косово – первой страной с мусульманским большинством, посольство которой появится в официальной столице Израиля. Пока это сделали только две страны: США и Гватемала.

Косово, где большинство составляют албанцы-мусульмане, провозгласило свою независимость от Сербии в 2008 году после проведенной НАТО кампании в 1999 году, в которой принимали участие Соединенные Штаты, чтобы сдержать войну и остановить этнические чистки, проводимые при поддержке Белграда

Сербия, поддерживаемая своим традиционным союзником, Россией, отказалась признать независимость Косово, что является предварительным условием для членства Белграда в Европейском союзе.

Советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, проводивший встречи, сказал, что расширение экономических связей и взаимное признание профессиональных лицензий могут проложить путь к политическим решениям в будущем.

Он сказал, что сделка также приведет к увеличению инвестиций американских инвестиций, но не сообщил подробностей.

Высокопоставленный чиновник ЕС в понедельник заявил, что переговоры под руководством Евросоюза по нормализации отношений между Косово и Сербией, которые были прерваны в 2018 году, но возобновились в июле, могут привести к соглашению в течение нескольких месяцев.

Переговоры в США должны были состояться в июне, но были отложены после того, как президенту Косово Хашиму Тачи было предъявлено обвинение в предполагаемых военных преступлениях во время восстания 1998-99 годов против сербского правления. Он отрицал обвинения.