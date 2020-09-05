Британец Фара установил новый мировой рекорд в часовом беге

05.09.2020, 0:08, Новости дня

Британский легкоатлет Мо Фара побил мировой рекорд в часовом беге, пробежав 21330 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Прежний мировой рекорд принадлежал Хайле Гебреселассие из Эфиопии, пробежавшему 27 июня 2007 года на Гран-при Остравы за час 21285 метров, передает ТАСС.

Напомним, 12 октября 2019 года кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге установил новый марафонский рекорд, первым в истории легкой атлетики пробежав марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 40,2 секунды.