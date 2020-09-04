 

Сербия решила продолжать закупать дешевый российский газ

04.09.2020, 23:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрезидент Сербии Александар Вучич сообщил об отказе от большого выбора энергоносителей, если речь идет о «покупке более дорогого газа».

«Мы отказались от диверсификации энергоносителей. Диверсификация важна в любом случае, но покупать дорогой газ вместо дешевого (российского) мы не будем», – сообщил в пятницу Вучич журналистам, передает ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что из-за невысоких зарплат жители Сербии приобретают менее 1,3 тысяч кубометров газа в месяц.



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