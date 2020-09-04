Россия подвергла Порошенко санкциям, Филарет заразился коронавирусом. Главное за день
04.09.2020, 23:47, Новости дня
Дополнение к санкционному списку
Правительство России наложило санкции на пятого президента Украины Петра Порошенко. Также в обновленный санкционный список попали певец и экс-нардеп Святослав Вакарчук, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и другие политики.
Нормандская встреча
Встреча лидеров государств “Нормандской четверки” может состояться до конца сентября, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его сведениям, руководители МИД Украины, России, Германии и Франции также в этом месяце соберутся на саммит.
Отравление Навального
Североатлантический совет провел заседание, посвященное покушению на российского оппозиционного политика Алексея Навального. Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию раскрыть всю информацию о программе отравляющих веществ “Новичок”.
Рейтинги доверия
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 49% граждан, Верховной Раде – 75%, правительству – 72%, чиновникам – 78%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива. Наибольший уровень доверия у Вооруженных сил Украины – 65%.
COVID-19 вновь побил антирекорд
За минувшие сутки в Украине выявили наибольшее за все время пандемии количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 2723. Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 130 951.
Протесты в Тернополе и Ивано-Франковске
Мэрия Ивано-Франковска будет судиться с Кабинетом Министров из-за внесения города в “красную” карантинную зону. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.
По словам мэра Тернополя Сергея Надала, на следующей неделе город, также попавший в “красную” зону, будет жить в обычном режиме.
Филарет заболел
Коронавирусную инфекцию обнаружили у 91-летнего основателя Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета. Он госпитализирован.
Отбор присяжных
Шевченковский районный суд Киева отобрал пять кандидатов в присяжные на процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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