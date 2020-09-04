 

COVID-19 обнаружили у прокурора Запорожской области и его заместителя – СМИ

04.09.2020, 23:47, Новости дня

У прокурора Запорожской области Владимира Калюги подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на источники в прокуратуре сообщает 4 сентября 061.ua.

По данным издания, Калюга уже несколько дней находится в инфекционной больнице.

Тестирование контактных лиц прокурора выявило COVID-19 у одного из заместителей Калюги. Симптомов у зама якобы нет, он находится на самоизоляции.

Фамилия заболевшего не указана, всего у Калюги четыре заместителя.

061.ua отмечает, что все сотрудники прокуратуры “продолжают работать в штатном режиме”.

Украина занимает 24-е место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. В стране по состоянию на 4 сентября подтвержден 130 951 случай COVID-19 (в Запорожской области – 1768). 2761 больной скончался, а 60 613 человек выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / WT – Трамп заступился за «краснокожих» в названии американского футбольного клуба

04.08 / Оператор “Северного потока – 2” вдвое увеличил расходы на лоббистов в США

31.08 / Турция проведет военные стрельбы на границе с северо-западным Кипром

27.07 / База с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке

17.07 / Кремль ответил на обвинения Лондона в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

16.08 / Водителям пригрозили уголовной ответственностью за нелегальный техосмотр

02.07 / “Независимость НБУ имеет значение”. В ЕБРР прокомментировали заявление Смолия об отставке

21.08 / Путин направил приветствие участникам летнего образовательного форума «Рубеж»

02.09 / Мнение: Япония отметила 75-летие капитуляции с исторической амнезией

19.08 / ЕС не стал призывать Белоруссию к новым выборам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска