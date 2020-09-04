Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 сентября 2020 года
04.09.2020, 23:43, Разное
За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 110 человек. За время эпидемии заразились более миллиона человек, вылечились свыше 832 тысяч, умерли более 17,6 тысячи.
В три московские клиники поступили первые партии российской вакцины от коронавируса “Спутник V”. Они предназначены для пострегистрационных исследований, в которых примут участие более 40 тысяч человек. Исследование начнется на следующей неделе, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Пострегистрационные испытания вакцины “Спутник V” планируется продлить до конца 2022 года. Исследование продлится более 27 месяцев, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Прививку от коронавируса сделал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, он не почувствовал практически никаких последствий кроме небольшой головной боли.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 26,2 миллиона человек. Скончались свыше 867 тысяч. В США – 6,1 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 265 066
Умерли – 4 867
Выздоровели – 219 095
Коронавирус в России
Заболели – 1 015 105
Умерли – 17 649
Выздоровели – 832 747
Коронавирус в мире
Заболели – 26 200 990
Умерли – 867 380
Выздоровели – 14 500 833
Статистика коронавируса в России и мире на 5 сентября 2020 года
МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква265 066
4 867219 095Россия1 015 01517 649832 747США6 130 534181 6702 360 059Весь мир26 200 990
867 380
14 500 833
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