 

Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 сентября 2020 года

04.09.2020, 23:43, Разное

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 110 человек. За время эпидемии заразились более миллиона человек, вылечились свыше 832 тысяч, умерли более 17,6 тысячи.

В три московские клиники поступили первые партии российской вакцины от коронавируса “Спутник V”. Они предназначены для пострегистрационных исследований, в которых примут участие более 40 тысяч человек. Исследование начнется на следующей неделе, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Пострегистрационные испытания вакцины “Спутник V” планируется продлить до конца 2022 года. Исследование продлится более 27 месяцев, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Прививку от коронавируса сделал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, он не почувствовал практически никаких последствий кроме небольшой головной боли.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 26,2 миллиона человек. Скончались свыше 867 тысяч. В США – 6,1 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 265 066

Умерли – 4 867

Выздоровели – 219 095

Коронавирус в России

Заболели – 1 015 105

Умерли – 17 649

Выздоровели – 832 747

Коронавирус в мире

Заболели – 26 200 990

Умерли – 867 380

Выздоровели – 14 500 833

Статистика коронавируса в России и мире на 5 сентября 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква265 066
4 867219 095Россия1 015 01517 649832 747США6 130 534181 6702 360 059Весь мир26 200 990
867 380
14 500 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Мнение: КР-политика. Человек в маске, перчатках и презервативе

01.09 / Мнение: Мезальянс без дисбаланса

24.07 / Рок-группа Bon Jovi сообщила о выходе нового альбома

22.07 / Мнение: “Мы верим в насильственные методы”. О требованиях NFAC

08.07 / Стало известно о незаконной переправке Порошенко через границу

20.07 / Мнение: Хабаровские орнитологи заботятся о своих птицах, но так же не любят воронье

19.08 / Звезда сериала “Содержанки” Александра Ребенок вышла в свет и показала фигуру после родов

09.08 / Тихановская скрылась перед выборами после задержания помощников

11.08 / В Саратовской области утонула машина с ребенком

02.07 / СТС начал работу сразу над семью сериалами: “Кухня. Война за отель”, “СеняФедя”, “Ивановы-Ивановы” и другие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска