Мнение: Важное объявление для борцов с Лукашенко

04.09.2020, 23:20, Разное

Важное объявление для борцов с режимом Лукашенко и за демократию в Белоруссии.

"Великобритания объявляет, что вдвое увеличивает поддержку для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, выделяя на проекты дополнительные 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет . Это включает в себя усиление поддержки совместной британско-польской программы по помощи независимым СМИ, работающим в Белоруссии, в борьбе с дезинформацией" (с)

Хоть какая-то отдушина для борцов с диктатором, после того как руководство ЕС трусливо отказалось вводить санкции против Лукашенко, предпочтя диалог с диктатором, поддержке мирных протестующих.

Но торопитесь, конкуренция за грантоместо очень высока. Лишь самые свободные и демократичные белорусские правозащитники смогут припасть к валюте свободы.

Конечно это не грин-карта, но все свободные люди когда-то с чего-то начинали.