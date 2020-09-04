 

Мнение: Важное объявление для борцов с Лукашенко

04.09.2020, 23:20, Разное

Важное объявление для борцов с режимом Лукашенко и за демократию в Белоруссии.

"Великобритания объявляет, что вдвое увеличивает поддержку для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, выделяя на проекты дополнительные 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет. Это включает в себя усиление поддержки совместной британско-польской программы по помощи независимым СМИ, работающим в Белоруссии, в борьбе с дезинформацией" (с)

Хоть какая-то отдушина для борцов с диктатором, после того как руководство ЕС трусливо отказалось вводить санкции против Лукашенко, предпочтя диалог с диктатором, поддержке мирных протестующих.
Но торопитесь, конкуренция за грантоместо очень высока. Лишь самые свободные и демократичные белорусские правозащитники смогут припасть к валюте свободы.
Конечно это не грин-карта, но все свободные люди когда-то с чего-то начинали.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Ход Кремлем

29.08 / Нечто загадочное в лесу похитило ребенка. Рассказ участника поиска

12.07 / У Чехии восемь лет был собственный Джеймс Бонд в России?

17.08 / Фестиваль “Короче” начался и объявил состав жюри: Кристина Асмус, Клим Шипенко и не только

21.07 / Канье Уэст рассказал о новом разладе с Ким Кардашьян: “Она хотела запереть меня дома”

31.07 / “Сейчас работают юристы”: Манукян прокомментировал расставание с Бузовой

19.08 / “Я была замужем и не думала о другом мужчине”: Айза Долматова рассказала о знакомстве с Олегом Майами

10.08 / Минск. Первая ночь после выборов. Главные фото

02.07 / Банальность зла

29.08 / Дочь Джуда Лоу вышла в свет со своим бойфрендом Джайреллом Робертсом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска