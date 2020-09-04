Тихановская попросила ООН направить мониторинговую миссию в Беларусь

04.09.2020, 23:15, Разное

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с докладом в Совете Безопасности ООН.

Она объяснила, что протесты в Беларуси начались после циничных попыток Александра Лукашенко украсть голоса людей, поэтому требования нации просты: прекращение насилия, освобождение политзаключенных и свободные справедливые выборы. Но этому есть одно препятствие — это Лукашенко, который отказывается слушать свой народ и цепляется за власть, пояснила Тихановская.

«Мы просим ООН осудить действия белорусских властей в отношении протестующих. Мы призываем к тому, чтобы Специальная сессия ООН обсудила ситуацию с правами человека в Беларуси и требуем послать мониторинговую миссию ООН в Беларусь для отслеживания ситуации. Мы также хотим, чтобы спецдокладчик по ситуации с правами человека в Беларуси смог въехать на территорию страны», — сказала Тихановская.

Она добавила, что сотрудничество с Лукашенко в данный момент означает поддержку нарушений прав человека, и призвала членов ООН ввести санкции против тех, кто совершает эти преступления. «Лукашенко больше не представляет народ Беларуси», — подчеркнула она.