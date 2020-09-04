 

Обнаружены лекарства против особо опасного рака легких

04.09.2020, 23:02, Новости дня

Американскими учеными были обнаружены два препарата, способствующие подавлению роста и распространения особо опасного немелкоклеточного рака легких.

Во время исследования специалисты применили мультиспектральную оптоакустическую томографию с целью изучения внутренней части опухолей немелкоклеточного рака легких человека, пересаженной мышам.

Специалисты проверили действие экспериментальных лекарств на кровеносные сосуды в новообразовании и на их способность переносить кислород к злокачественным клеткам. Обнаружилось, что новые препараты значительно подавляли рост опухолей. Их ткани поглощали меньше кислорода и вырабатывали меньше молекул, которые обеспечивают энергией для протекания биохимических реакций. Ученые считают, что причиной этому является уменьшение аномального количества кровеносных сосудов.



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