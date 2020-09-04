Найдена связь между успеваемостью в школе и просмотром телевизора

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04.09.2020, 23:02, Новости дня

Учеными из Австралии была обнаружена связь между потраченным временем на просмотр телевизора школьниками и их успеваемостью.

Исследователи проанализировали данные 1239 детей в возрасте 8-9 лет. Ученые следили за тем, сколько времени в день школьники тратят на просмотр телевизора, а также изучили их успеваемость за два года. Обнаружено, что два часа за просмотром телевизора соответствуют потере четырех месяцев из двух лет обучения. Таким же образом один час в день, проведенный за компьютером, влияет на достижения учащихся.

Обнаружилось, что те школьники, которые были самыми активными пользователями телевидения и компьютеров, демонстрировали значительное снижение навыков чтения.



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