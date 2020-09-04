Светлана Тихановская: белорусскому народу нужна помощь ООН

04.09.2020, 22:53, Новости дня

Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает победителем прошедших 9 августа президентских выборов в стране, выступила в пятницу, 4 сентября, на неформальном заседании ООН. Обсуждение ситуации с правами человека в Беларуси было организовано по инициативе Эстонии и при поддержке ряда других стран, в том числе США, Великобритании и Канады. Неформальная встреча, также известная как заседание «по формуле Аррии», используется для обсуждения тем, вынос которых на официальный уровень маловероятен из-за возможности оппозиции со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Во время своего выступления Светлана Тихановская подчеркнула, что протесты в Беларуси стали реакцией общества на «циничную и откровенную попытку Лукашенко отобрать у людей голоса» и непропорциональное насилие в отношении мирных протестующих. «Требования нации просты – немедленное прекращение насилия и угроз со стороны режима, немедленное освобождение всех политических заключенных и свободные и справедливые выборы, – сказала лидер белорусской оппозиции в онлайн-обращении из Литвы, куда она уехала под давлением белорусских властей. – Есть только одно препятствие к выполнению этих требований. Это препятствие – Лукашенко, человек, отчаянно цепляющийся за власть и отказывающийся слушать свой народ и собственных государственных чиновников».

«Нация не может и не должна быть заложником жажды власти одного человека, – добавила Светлана Тихановская. – И этого не будет. Белорусы проснулись. Точка невозврата уже пройдена. Это подтверждается ежедневными демонстрациями сотен тысяч людей по всей Беларуси, несмотря на жестокость полиции и вопиющее игнорирование белорусских законов и международных норм. Об этом свидетельствуют забастовки на крупнейших заводах и государственных компаниях Беларуси, несмотря на запугивание и, в некоторых случаях, незаконные увольнения».

Она также призвала международное сообщество поддержать устремления народа Беларуси в отстаивании своих основных прав и свобод: «Нам, белорусскому народу, нужна помощь Организации Объединенных Наций, чтобы остановить вопиющие нарушения прав человека и циничное пренебрежение человеческим достоинством прямо в центре Европы».

«Мы просим ООН осудить чрезмерное применение силы белорусскими спецслужбами против протестующих. Мы предлагаем провести специальную сессию Совета по правам человека ООН для обсуждения ситуации с правами человека в Беларуси. Мы призываем ООН немедленно направить в Беларусь необходимую международную наблюдательскую миссию для документирования ситуации на местах. Мы требуем разрешить въезд и свободное передвижение Специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси», – сказала в своем обращении Светлана Тихановская.

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин (Anaïs Marin), в свою очередь, назвала ситуацию в Беларуси «катастрофической» и требующей «повышенного внимания со стороны международного сообщества». Она подтвердила, что выборы в Беларуси не соответствовали «международно признанным критериям свободных, справедливых и прозрачных выборов».

«Грубая фальсификация на этапе подсчета голосов, отмеченная местными наблюдателями и некоторыми честными избирательными комиссиями, свидетельствует об отсутствии легитимности действующего президента в глазах общественности, – сказала представитель ООН. – Президент и его сторонники упорно отказываются вступать в диалог, который является единственным способом примирения людей с властями».

Она выступила в поддержку создания международной посреднической миссии между властями страны и представителями гражданского общества в Беларуси.

Также спецдокладчик ООН подчеркнула, что нарушения прав человека в Беларуси не являются только внутренним делом станы. Среди более чем 6000 задержанных мирных протестующих, ООН зафиксировало не менее 450 случаев пыток со стороны спецслужб страны и не менее 5 смертей от полученных травм, отметила Анаис Марин.

Она также осудила распространение со стороны «зарубежных сторонников шатающейся власти вводящей в заблуждение информации», направленной на дискретидацию общественного движения в Беларуси и «искусственное увеличение шансов» на удержание у власти режима Лукашенко.

«Похоже, Владимир Путин считает, что Россия – единственная страна, которая имеет право пытаться влиять на курс Беларуси. И мы не должны с этим мириться», – говорит в интервью Русской Службе «Голоса Америки» директор по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шаке (Kori Schake, AEI).

Эксперт подчеркивает, что западные страны должны усилить свою поддержку демократическому развитию Беларуси и четко дать понять России, что ее вмешательство приведет к серьезным политическим и экономическим последствиям.

В отношении действующих белорусских властей западные страны, в первую очередь, должны сигнализировать Лукашенко, что в случае продолжения насилия над протестующими, против него и членов его режима будут введены персональные санкции, включая расследование нахождения и арест их зарубежных денежных средств. Должен быть применен и ряд экономических санкций в отношении связанных с белорусскими властями компаниями, отмечает Кори Шак.

Эксперт Американского института предпринимательства также считает, что политический кризис в Беларуси должен быть решен при международном посредничестве между властями и обществом, в частности со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Она также не исключает того, что странам Запада будет необходимо дать гарантии Лукашенко о его безопасном отъезде из страны. «Это то, что мы сделали в случае с Фердинандом Маркосом, когда Филиппины переходили к демократии», – напоминает Кори Шаке.

Британский аналитик и консультант по политическим рискам Катя Глод (Katia Glod) также считает, что западные страны должны предпринимать более решительные меры для поддержки развития демократии в Беларуси. На данный момент ЕС может планировать включение около 17 высших чиновников в свой санкционный список, однако он должен быть расширен на всех лиц, вовлеченных в фальсификацию результатов выборов, сотрудников ОМОНА и членов их семей, считает аналитик.

Эксперт также отмечает необходимость более активного выступления Запада против российского вмешательства в Беларусь. До сих пор США и ЕС были достаточно робки в отношении Москвы, чтобы та не прибегла к военной интервенции, и подчеркивали, что «белорусский вопрос» не является геополитическим.

«Если этот тупик будет продолжаться какое-то время, что, вероятно, мы и увидим, я думаю, ситуация в некоторой степени неизбежно станет геополитической. И Западу придется занять более жесткую позицию и прибегнуть к более резкой критике в отношении России», – отметила Катя Глод в четверг, 3 сентября, во время организованной филадельфийским Институтом исследований внешней политики веб-дискуссии по ситуации в Беларуси.

При этом, добавляет эксперт, США должны прибегнуть к более активным мерам, включая расширение своего ныне действующего на режим Лукашенко санкционного списка. Действий США Александр Лукашенко опасается гораздо больше, чем ЕС, считает Катя Глод, так как он осознает ослабленность Европы из-за внутренних противоречий и политическую мощь последних.

«Я думаю, что обязательно должен быть единый фронт США и ЕС, и США при этом должны усилить свое давление на режим Лукашенко», – заключает эксперт.

«Президентские истории»: против коммунизма

Посол Эстонии в ООН Свен Юргенсон (Sven Jürgenson) отметил в комментарии Русской Службе «Голоса Америки», что его страна решила организовать в Совете Безопасности ООН неформальное обсуждение о нарушениях прав человека в Беларуси.

«Новости об исключении независимых зарубежных СМИ и отзыве аккредитации подтверждают важность обмена информацией о том, что происходит в Беларуси. Для Эстонии отстаивание прав человека также является приоритетом во внешней политике, поэтому мы считаем важным предоставить арену для тех, чьи голоса подавляются», ­– отметил посол.

Предотвращение насильственных конфликтов является одной из ключевых обязанностей Совета Безопасности ООН, добавил он, и серьезные нарушения прав человека, как сегодня происходят в Беларуси, могут явиться ранним индикатором конфликта с международными последствиями.

«Вот почему также важно поднять этот вопрос в Совете по правам человека ООН», – резюмировал Свен Юргенсон.