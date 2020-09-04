Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Черным морем

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04.09.2020, 22:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВосемь российских истребителей из состава Южного военного округа поднимали в пятницу на перехват трех стратегических бомбардировщиков США над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

По данным центра, 4 сентября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающиеся к государственной границе России, передает ТАСС.

«В целях недопущения нарушения самолетами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Черного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», – сообщили в центре.

В национальном центре отметили, что после удаления американских самолетов от государственной границы РФ российские истребители вернулись на аэродромы базирования.

«Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ американскими самолетами не допущено», – сообщили в центре.

Напомним, в пятницу американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress, способные нести ядерное вооружение, подлетели к Крыму со стороны Украины. Параллельно этому со стороны Черного моря к российской границе приблизились три разведывательных самолета: американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 RiverJoint, патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon и британский разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина стала плацдармом для ядерного удара США по России.



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