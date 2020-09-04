Эксперт перечислил причины срыва спуска на воду подлодок «Лада»

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04.09.2020, 22:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПостановка в строй ВМФ РФ подводных лодок «Лада» в очередной раз сорвалась из-за поставщиков. Их очень много – в создании лодки участвует более 200 предприятий. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя сообщения о том, что серийное строительство лодок четвертого поколения проекта «Лада» идет с отставанием.

«Объединенная судостроительная компания (ОСК) – конечный создатель лодки – расплачивается сейчас за то, что ей не поставили те или иные заводы. В принципе ОСК работает на высоком уровне, но только если не подводят поставщики. А проблемы поставщиков связаны с тем, что что-то уже снято с производства, потому что лодка проектировалась давно. За это время много поменялось в технологиях. Поставщики говорят, что у них поменялись «производственные циклы». В общем, целая совокупность причин, – сетует председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

По мнению лидера ДПФ, некоторые производители оборудования для «Лады» завышают цены. «Год назад цена в договоре была одна, теперь предъявляют к оплате другую. Когда поставщик – это монополист, идет накрутка и по ценам на технику. А вообще «Лада» – проект сам по себе уникальный, многоплановый. Такая субмарина – самой малой шумности, они могут находиться в море незамеченными. Поэтому «Лада» очень нужна флоту. В ее строительстве участвует около двухсот заводов и предприятий со всей страны. Применяется много новых разработок в сфере вооружений и технического оснащения», – поясняет Ненашев.

«Сдача в эксплуатацию таких лодок – вопрос сочетания нового гидроакустического комплекса, новых систем электромеханической части, новых типов и видов вооружения. Так что для работы над подобными проектами срок в 15-20 лет – это норма». – напоминает лидер ДПФ.

Напомним, дизельно-электрические подлодки «Лада» были впервые спроектированы в конце 1980-х годов в Ленинграде, при поддержке главкома ВМФ СССР адмирала флота Владимира Чернавина. Их проектировали для широкого спектра задач: уничтожения субмарин и надводных кораблей противника, несения подводной стражи и военно-морской разведки. Низкий уровень шумности двигателей не позволяет запеленговать «Ладу». Лодки этого проекта должны были заменить в ВМФ СССР устаревшие уже по тем временам субмарины.

В пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования.

Между тем на прошедшем форуме «Армия-2020» заключен новый контракт на строительство одной подлодки «Лада». На предыдущей выставке «Армия-2019» был заключен контракт на строительство еще двух субмарин этого проекта, закладка которых задерживается.

К настоящему времени построена головная лодка проекта 677 «Лада» под названием «Санкт-Петербург», которая находится в опытной эксплуатации в составе ВМФ. Две другие лодки этого проекта «Кронштадт» и «Великие Луки» строятся уже более 15 лет.



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