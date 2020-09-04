СМИ сообщили о безуспешных попытках Лукашенко дозвониться до Мишустина

04.09.2020, 22:45, Разное

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко пять раз пытался дозвониться до российского премьер-министра Михаила Мишустина после публикации перехваченных переговоров, однако тот так и не ответил на звонок.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на собственные источники, белорусский лидер после этого передал Мишустину письмо, в котором дал личные гарантии подлинности записи и попросил об еще одной встрече.

«Собеседник агентства в кабинете министров уточнил, что секретариат сделал запрос в технический отдел о возможности программно заблокировать попытки звонков на время, пока не приняты промежуточные решения относительно дальнейших переговоров», – говорится в одном из заявлений.

В администрации Лукашенко комментировать ситуацию отказались. Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что президент сегодня намерен работать всю ночь.