Мнение: Перехват

04.09.2020, 22:40, Разное

Заявление Лукашенко о перехваченном разговоре Меркель с польским визави, где Меркель якобы прямо говорит о том, что ее сообщение об отравлении Навального, вообще-то говоря, ложь, доверия, конечно, не вызывает. Как не вызывает его и некая запись, "прокрученная" по белорусскому ТВ в подтверждение. Лукашенко слишком заинтересованное лицо, которое в силу сложившихся обстоятельств замотивирован на определенный результат. Его положение внутри страны выглядит крайне шатким, и есть только один способ удержаться если не "у власти", то хотя бы "при власти", но только с внешней помощью. Видимо, европейцы предложили Лукашенко слишком мало, если вообще предложили, а потому фактически последней надеждой у него остается Путин, но, понятно, что все имеет свою цену.

Заявление Лукашенко для Кремля стоит очень дешево, но главное – ничем не грозит. В конце концов, если немцы рассвирипеют и разоблачат его, то Кремль здесь совершенно не при делах – это инициатива Лукашенко.

С технической точки зрения сам факт перехвата и расшифровки разговора выглядит весьма сомнительно – разве что Меркель и Дуда, как радиолюбители 30 годов, сидели возле приемников и отстукивали морзянкой. Кроме того, озвученный факт возможности перехвата и расшифровки очевидно кодированных разговоров сам по себе опрокидывает все существующие нормы и правила – обычно главы государств не озвучивают публично даже свои собственные беседы, а уж рассказывать на камеру про разговоры посторонних – это с этическо-политической точки зрения вообще за гранью. Но Лукашенко, видимо, находится настолько в отчаянном положении, что плевал на все этикеты и правила. И, конечно, это ему аукнется в будущем – если оно у него в текущем ранге есть.

С фактической точки зрения содержание разговора, конечно, без независимой экспертизы принимать на веру нельзя – вне зависимости от того, что там вообще говорилось. Есть вполне аналогичная история, где украинцы опубликовали нарезку-лапшу из телефонных переговоров командира Горловского гарнизона Безлера, где он якобы обсуждал сбитый 17 июля "Боинг". В итоге было установлено, что разговор смонтирован, а за основу был взят реальный разговор по телефону, но месячной от истории с Боингом давности от 14 июня, где Безлер действительно обсуждал сбитый самолет, но военный, и который атаковал перед этим Горловку. В итоге имеющимися у Безлера средствами ПВО он был сбит, и обсуждалась судьба катапультировавшихся летчиков. В любом случае предъявленная запись оказалась относительно качественной, но подделкой. Понятно, что Киев в данном случае был заинтересованной стороной, так же, как сегодня Лукашенко крайне заинтересован услужить Путину.

В общем, в совокупности относиться к заявлению Лукашенко с доверием пока нет никаких причин. Отрицать того, что он сообщил чистейшую правду, оснований нет, но и безоговорочно доверять его словам – тем более. У Лукашенко есть своя собственная история фальсификаций – по поводу чего прямо сейчас и идут протесты, так что ему бы с ней разобраться вначале.