Мнение: Письмо: “Девушка, которая сильно усложняет жизнь”

04.09.2020, 22:35, Разное

Вот это интересное письмо предлагаю вам прокомментировать самим.

gogonza

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

> Недавно обнаружил, что девушка, которая сейчас сильно усложняет мне жизнь, писала к Вам за советом (https://evo-lutio.livejournal.com/1212907.html). И, может быть, мне тоже повезет: я прошу Вас о разборе своего письма.

>

> Я бизнесмен, сначала сфера моей деятельности охватывала только мой провинциальный город, затем — с десяток городов страны, потом — страны СНГ, последние два года — бизнес стал расширяться в западные страны. И это такой уровень и такие возможности, что сглазить страшно.

> Вся моя жизнь — это работа и спорт.

> В личном всё сложно. Я не знаю почему, но я зачастую ожидал от девушек меркантильных интересов по отношению ко мне, видимо, какой-то комплекс. Вел себя с ними хреново, мог нагрубить на ровном месте, мог среди ночи выпроводить домой. Ну без крайностей — такси вызвать, спросить как доехала и так далее. Но в целом, испытывал какое-то раздражение, натыкаясь на глупость, поверхностность. Я дурак, знаю, и пытался измениться: воздержания всякие, пару раз ездил на какие-то ретриты, но бесило — нудно, времени куча занимают.

> Я понимал, что дело во мне, пробовал даже походить к психологам, но их копошения в детстве меня просто добивали и через пару-тройку сеансов я сваливал.

> Потом я начал заниматься экстримом, довольно удачно — побеждал на международных соревнованиях. Меня затянуло, стал чувствовать, что внутренняя агрессия и напряжение снижаются, я стал спокойнее и в работе, и в отношениях.

> Точнее так, в отношениях с девушками я пошел во все тяжкие: бывало по 2 девушки за день. Утром одна, вечером — другая. Не проститутки, нормальные девчонки, которым я почему-то нравился. Они меня больше не раздражали, но оставаться рядом дольше времени одной встречи мне было сложно, не цепляло. Так я жил года четыре. Девушек было очень много, а внутри — пустота.

> Это при том, что параллельно я уже с десят лет как живу с девушкой, которая, я сам не понял как, уговорила меня с ней жить. По большому счету это потому, что она довольно скромная, милая, а еще — дочь друга моего отца, ставшего потом моим партнером по бизнесу. Таким партнером, от которого, по моей же недальновидности, сейчас очень много зависит. Не дай бог психанет и «всё, что нажито непосильным трудом»…

> Я отдаю себе отчет в том, что если я сейчас расстанусь с С., то на следующий же день ее отец, наверняка разозленный — еще бы, единственная дочь, довольно уже взрослая, на которой я за 10 лет так и не женился — разделит бизнес. И какими бы не были и его потери, он их переживет легче, чем я. Ну а европейский рынок мне просто не светит —там его связи.

> Еще есть такая проблема, С. хочет детей, я к этому относился никак, ну раз хочет… И пару раз даже беременела, но не вынашивала и случались выкидыши. Мне, конечно, ее очень жаль было по-человечески, но сам я будто радовался тому, что детей всё еще нет, был уверен, что это превратит мою жизнь в ад.

> А потом появилась И. и я будто очнулся, мне захотелось и жениться, и детей, и помогать ей, и всячески заботиться. Я сначала думал, что это пройдет, но нет.

>

> После того, как я попросил И. подумать и не разрывать наши отношения, я уехал в свой город, а в голове ее образ — отрицательно покачивающая головой в знак того, что думать ей не над чем. Но я не верил в то, что ситуация может быть такой хреновой.

>

> Сейчас у меня очень большой европейский проект. Если бы не коронавирус, то всё пошло бы быстрее, но увы, теперь основные мероприятия в лучшем случае к лету следующего года, а завершение — к концу следующего года. К слову скать, этот проект смысл всего, что я делаю. Это те деньги, те возможности, которых у меня просто никогда не будет, если я сейчас провалю дело. Еще беспокоит судьба и других людей, немаловажных мне, которые тоже зависят от того, что я могу накосячить.

> А я, кажется, готов это сделать, просто потому что И. не хочет быть со мной, пока я живу с другой девушкой.

> Каждый раз у нас с ней проходят примерно такие телефонные разговоры:

> Я: — И., год-полтора, это же совсем немного, пожалуйста, просто подожди.

> И: — Давай просто жить дальше. Каждый своей жизнью.

>

> Я обезоружен, на подарки она не ведется, на обещания тоже. Я даже подумал по привычке, что это манипуляция такая, но нет — она ведь искренне не хочет так как я ей предлагаю: не встречаться ни с кем, пока я заканчиваю проект, я бы приезжал максимально часто к ней. Иногда бы мы ездили в путешествия, на соревнования — мы оба занимаемся еще и ездой на маутинбайке. Я предлагал ей снять квартиру в моем городе. Я предлагал ей купить квартиру в любом городе.

> Блин, по моим меркам она нищая, но она не только отказывается от моих предложений и дорогих подарков, но и злится на них.

> Я думал, что она не любит меня, но несколько раз, когда я, вопреки ее воле, все-таки находил ее, приезжая в ее город, обнимал ее, смотрел в ее глаза, то я же видел, что она очень скучала. Да она и не отрицала этого. Но потом, будто опомнившись, прогоняла меня, теперь я не могу ее найти, приехав случайно, теперь она и трубки не берет.

>

> Я стал совсем странным — недавно в спортивном приложении, в котором она тоже зарегистрирована и которое пишет треки беговых маршрутов, записал пробежку так, чтобы трек нарисовался в буквы ее имени. Чтобы это сделать — я с неделю тренировался, закрывая тренировки от общего доступа. А когда получилось — открыл, чтобы она увидела. Увидели еще, правда, пару моих друзей-спортсменов, которые тоже на меня подписаны. Выгляжу дураком, но был счастлив, когда она в своем аккаунте в ответ нарисовала бегом «В.» и смайлик. Так и живем.

>

> На кону, с одной стороны, мой бизнес, моя мечта, деньги мои и моей семьи, надежды С. на женское счастье, многолетняя дружба наших с ней семей, а с другой — И. и моя личная жизнь, наверное.

> Я с ума ночами схожу от мысли, что она мне верности не обещала.

> Она умеет переключаться, у нее то работа, то творчество, то какие-то спортивные планы, а самое главное — я знаю, как минимум, о двоих, подкатывающих к ней мужиках. Неоднократно я ночами уже готов был разбудить С. и сказать ей, объяснить, попросить понять, попросить помощи разрулить эту ситуацию. Но я видел себя в таком сюжете жалким и трусливым: лучше уж остаться на мели, чем вот такое.

>

> Я чувствую, что я опять расшатался — в голове только мысли о том, где она и что делает, а потом — ужас от порывов разрушить свою жизнь. Я перестал себя уважать, понимать. Однажды И. сказала, что не хочет, чтобы я совершал резкие движения и потом жалел, потому предложила оставить как есть, раз выход не очевиден.

> Я сначала подумал, что это хорошая идея, а потом понял, что идея эта хороша для нее — потому что она не видит вариантов для своих действий, а я для своих вижу сразу два, но не понимаю чем руководствоваться при выборе.

>

>

> Уважаемая Эволюция, я буду благодарен Вам, если поможете посмотреть на ситуацию под адекватным углом.

> Спасибо!