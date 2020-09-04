 

Мнение: Разговор Варшавы и Берлина о Навальном

04.09.2020, 21:55, Разное

ТГ Канал "Пул первого" опубликовал расшифровку разговора двух лиц в Варшаве и Берлине, которые обсуждали "отравление Навального".
Именно об этом разговоре говорил Мишустину Лукашенко, когда заявлял, что белорусские спецслужбы с помощью средств радиоэлектронной разведки перехватили доказательства фабрикации "отравления Навального".

Ранее, эти материалы были переданы белорусскими спецслужбами в ФСБ.

Кто такие Ник и Майк, пока не конкретизируется, хотя это явно добавило бы понимания, что пытаются показать белорусские спецслужбы.

PS. Стоит отметить, что сегодня НАТО потребовало от РФ полного сотрудничества с ОЗХО и полного раскрытия деталей программы "Новичок".
Иронично, что не так давно руководство ОЗХО было поймано на прямой фальсификации результатов анализа фейковой хим.атаки в Думе, когда полевые эксперты фактически подтвердили версию России и Асада, а руководство через их голову выполнило политический заказ.
Само собой, детали программы "Новичок" в странах Запада никто раскрывать не будет.
В целом, это полная залипуха, но как мы знаем по делу Скрипаля, правдоподобность в таких историях, вопрос несущественный.

Источник: Colonel Cassad



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