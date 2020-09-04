Скорость закачки Starlink выросла до 100 мегабит в секунду

04.09.2020, 21:40, Новости дня

Компания Илона Маска SpaceX продолжает реализацию амбициозного проекта Starlink, целью которого является обеспечить покрытие всей земной поверхности широкополосным высокоскоростным Интернетом.

Последние тестирования связи осуществили после запуска очередной партии спутников. Скорость скачивания превысила 100 мегабайт в секунду. По словам Илона Маска – это еще вовсе не тот показатель, которого ему хотелось бы достичь. Однако проект все еще находится на стадии реализации.

Напомним, что изначально в рамках Starlink предполагалось запустить на низкую орбиту 12 тысяч спутников связи. В результате на поверхности нашей планеты не должно остаться ни одного уголка, где не был бы доступен высокоскоростной Интернет.