Что означает российско-белорусская челночная дипломатия?

04.09.2020, 21:30, Новости дня

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обвинил Запад в ведении гибридной войны против республики после «неудачной организации «цветной революции». Об этом Хренин заявил в Москве на совместном заседании глав оборонных ведомств стран СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ, сообщают СМИ в пятницу, 4 сентября.

Виктор Хренин, напомним, – это тот самый генерал, который публично пообещал, что белорусские протестующие против фальсификации на президентских выборах в республике будут «иметь дело уже не с милицией, а армией», если начнут нарушать общественный порядок на своих акциях, проводимых вблизи мемориалов и памятников в честь жертв Великой Отечественной войны.

А вообще на этой неделе между Москвой и Минском делегации на самом высоком уровне сновали, как челноки – едва ли не ежедневно, отмечают наблюдатели.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин провел представительные переговоры в Минске и встречался президентом Александром Лукашенко, легитимность которого для большинства стран Запада оказалась под вопросом в результате недавних выборов, вызвавших массовые протесты населения.

Белорусский лидер заявил, что две «братские страны» должны извлечь из этого «урока» соответствующие выводы и достичь договоренности по вопросам, которые раньше вызывали разногласия.

В ответ на визит Мишустина оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что любые договоренности между Лукашенко и Россией недействительны.

«Суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством. Причина этого известна: народ отказал Лукашенко в доверии», – написала она в своем канале в Telegram.

В минувшую среду в Москве встречались министры иностранных дел двух стран – Сергей Лавров и Владимир Макей. Озвученное по итогам этой встречи заявление Лаврова о якобы «отправке в Беларусь 200 украинских экстремистов» в Киеве назвали «плодом болезненной фантазии».

«Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. Россия, наоборот, заявляет, что уже направила некоторых своих «специалистов» в Беларусь и готова направить их еще больше. Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов – это дешевый и проигрышный трюк», – подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Если бы не помощь Москвы, Лукашенко бы уже не было на политической сцене»

Директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, такая дипломатическая активность сторон наводит на мысль о попытке осуществить и узаконить аннексию Беларуси. Сейчас, по его мнению, обсуждаются условия сделки и гарантии для Лукашенко.

«А подать это можно под каким угодно соусом: укрепление Союзного государства, укреплением взаимопонимания между братскими народами…– добавил он. – Сути это не меняет. Смысл и последствия будут для всех примерно одними и теми же».

Политолог думает, что это может быть оформлено во время предполагаемого визита Лукашенко в Москву как перезапуск “Союзного государства”, желание вдохнуть в него новую жизнь: «Мол, мы 21 год искали оптимальный формат его существования, но проект все равно оставалось нереализованным, и вот, наконец, нашли нужный формат. Вариантов много. Мастеров пропаганды еще больше».

Андрей Окара также считает, что в данной ситуации не имеет значения, что Лукашенко мало кто считает легитимным президентом. «То, что Путин признает его легитимным, для него сегодня важнее. Это придает ему определенный вес. Дорога на Запад Лукашенко закрыта надолго. Впрочем, он и раньше был там нежелательной персоной. Поэтому ничего нового в его жизни не случится. Ему на Запад плевать, а на мнение собственного народа – тем более».

Если бы не помощь Москвы, Лукашенко бы уже не было на политической сцене, резюмировал политолог.

«После визита Лукашенко в Россию мы узнаем цену, которую Кремль запросил взамен помощи»

В свою очередь, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук полагает, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, встречавшийся с российским коллегой Сергеем Лавровым, ездил готовить визит Лукашенко в российскую столицу. По его словам, то, что сейчас ведутся активные российско-белорусские переговоры «по всем фронтам», не случайно.

«Так, Макей сделал (в столице России) целый ряд заявлений, которые идут в фарватере того, что говорил сам Лукашенко, – утверждает он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – А тот по сути дела загнал себя в угол. Он серьезно ослабил свои переговорные позиции (в диалоге с Москвой) и обнулил доверие у общества. Поэтому, естественно, Кремль будет диктовать свои условия».

По словам Ярослава Романчука, Лукашенко, который в предшествующие президентским выборам дни весьма агрессивно вел себя по отношению к Кремлю, вынужден был признать свои ошибки: «Но самое главное – ему едва ли удастся договориться с Москвой без серьезных уступок – либо экономических, либо с точки зрения доступа к ресурсам, либо геополитических».

Так что после визита Лукашенко в Россию мы узнаем цену, которую запросил Кремль взамен помощи и прощения, констатировал руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса.

«Что касается «цветной революции», то в Беларуси никто не продвигал такой сценарий. Протесты у нас носят абсолютно мирный характер, и нет никаких предпосылок к их угасанию», – заключил Ярослав Романчук.