 

Россию призвали взять пример с США

04.09.2020, 21:23, Разное

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе его страны из Всемирной организации здравоохранения, передает “Царьград”. Свое решение он объяснил отказом от реформирования организации, которое предложили американские власти.

Американист Владимир Можегов считает, что у Дональда Трампа могут быть и другие претензии к ВОЗ. В частности, организация явно играла на руку противникам действующего американского президента – Демократической партии – в ситуации с карантином из-за коронавируса. Эксперт считает, что и России стоит взять пример с США.



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