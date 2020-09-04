Мнение: Память о раскулачивании, конкуренция фондов и рост авиакомфорта

04.09.2020, 20:55, Разное

1. В отличие от ситуации с репрессиями 1937-1938 годов, история раскулачивания, начавшегося в 1930 году, исследована ещё сравнительно плохо. Не установлено ни точное число высланных, ни число погибших в ссылке (по данным Земскова, на которого любят ссылаться поклонники Сталина, было выслано около 4 миллионов, а погибло около 600 тысяч, но это весьма приблизительные оценки).

Учёт и контроль в СССР в те годы оставлял желать много лучшего, поэтому с материалами начала 1930-х работать сложнее. К тому же, историки долгое время посвящали своё внимание в первую очередь событиям 1937 года.

Тем не менее исследования идут, постепенно всплывают новые факты. Выясняется, например, что известная Назинская трагедия, – когда 6000 ссыльных высадили на необитаемом острове на Оби без крыши над головой и адекватного снабжения, после чего 4000 человек умерли, – могла быть далеко не единственным и не случайным происшествием такого рода:

https://corporatelie.livejournal.com/202224.html

<…> примечательна дата создания докладной записки. Шпек пишет о событиях 1931 года. Тем интереснее использование им словосочетания ‘остров смерти’. Очевидно, это устоявшееся выражение было в ходу у местных жителей Нарымского округа Запсибкрая РСФСР как минимум за два года до Назинской катастрофы (весна-лето 1933 г.), когда ‘островом смерти’ назвали остров Назино на Оби. Записка Шпека однозначно свидетельствует, что ‘островов смерти’ в 1930-е на самом деле было несколько, но относительно широкую известность получил только один (Назино).

<…> докладная содержит выразительные и подкупающие своей дегуманизирующей откровенностью цитаты местных партийных и советских работников. Шпек, назначенный начальником ‘концлагеря’ для судебно-ссыльных, вступил в пререкания с местной партийной властью в лице секретаря Алексанрдовского райкома ВКП(б) товарища Перепелицына.

Цитата из документа:

‘секретарь РК ВКП-б т. Перепелицин был возмущен тем, что я хочу одеть ссыльных и заявил, что [:”]Вы тов. ШПЕК неверно понимаете политику Правительства, вы думаете, что их сюда послали действительно исправляться? Нет товарищь мы должны здесь сделать так, чтобы к весне они все передохли, т.е. мы должны сделать такой маневр с одной стороны одеть, но одеть так, чтобы одетый пилил чурку и у чурки мерз, Вы видите, как отсюда к нам везут раздетых и высаживают на берег, а если бы правительство хотело их исправить, так их бы без нас одели”.

К чести Шпека, начальником лагеря для ‘замора’ людей он ехать отказался -‘После этого я сразу же отказался ехать начальником лагеря, потому что выходит людей туда завозят, а я должен морить.’

Чем эти цитаты важны? С одной стороны, в историографии справедливо принято считать что центральные власти относились к ссыльным прежде всего как к дешевой рабочей силе. Соответственно, их массовая гибель не была выгодна Москве с прагматической точки зрения. Поэтому центр старался мотивировать периферию на ‘сохранение физического состояния’ ссыльных и даже иногда наказывал отдельных ‘козлов отпущения’ за произвол. С другой стороны, накал дегуманизирующей пропаганды был настолько силен, что отдельные представители местной власти (не все, конечно) вполне сознательно доходили до идеи физического уничтожения ссыльных через гибельные условия отбытия наказания. Секретарь райкома Перепелицын однозначно не был уникальным исключением.

Весьма существенное замечание о том, как работало сталинское управление. Предположим, Сталин действительно не хотел гибели такого огромного количества людей… но почему тогда дело было организовано настолько плохо и настолько щедро сдобрено расчеловечивающей пропагандой? В таких условиях без печальных последствий обойтись не могло.

Как пишет monetam, в Томской области недавно открыли первый в стране Центр памяти раскулаченных:

https://monetam.livejournal.com/1382040.html

Кому-то это наверняка не понравится, однако это тоже наша история, которую следует изучать. Под Томском этим занимаются местные жители и поисковики – не их вина, что региону досталось такое грустное наследие.

Сторонники марксистских идей часто пишут: да, действительно, большевики убивали, ссылали и сажали в лагеря своих классовых врагов, однако зачем же про это помнить, зачем же ворошить эти страницы прошлого? Давайте вспоминать про сталинские высотки, про строительство Магнитки, про победу над Гитлером и про полёт Гагарина в космос.

Несложно заметить, что так не получается. Физически уничтожив, пропустив через лагеря, сослав и раскулачив несколько процентов населения страны, большевики тем самым заложили под государственность России заряды, которые рвутся до сих пор. Огромное количество современных россиян ненавидит СССР и переносит значительную часть этой ненависти на современную уже Россию только потому, что подчинённые Сталина в своё время убивали и сажали в лагеря их дедушек и прадедушек, причём по заведомо несправедливым обвинениям.

Репрессивный аппарат решил для Сталина проблему личной власти: подавив всякое инакомыслие, он создал выжженную почву, на которой не могла вырасти достаточно опасная для него оппозиция. Вместе с тем и сейчас, в 2020 году, мы до сих пор платим по сталинским счетам. Далеко не все находят в себе достаточно душевных сил, чтобы отделить Сталина, сгноившего их условного дедушку в тюрьме, от современной России, которая формально и фактически является наследницей СССР.

2. Читатель iv_an_ru рассказывает, как решается проблема эффективности выделения бюджетных средств в Германии:

https://olegmakarenko.ru/1943297.html?thread=763203585#t763203585

Мне нравится немецкий способ использовать жадность бюрократии для повышения её эффективности. Вот у нас Фонд кино, он даёт бабло, бабло успешно расходуется, на следующий год в фонде новая порция бабла, все причастные довольны. Немцы бы сделали два фонда кино, одинакового размера с одинаковыми правилами игры, и с двумя условиями, обеспечивающими эволюцию:

1. Пока человек берёт деньги от одного фонда, он не имеет права брать деньги от другого, даже если речь про разные проекты. Причём он расписывается в этом в такой форме, что при попытке сесть на два стула не просто обязан вернуть деньги плюс штраф, а запросто уезжает в тюрьму.

2. Каждый год считается эффективность трат каждого из фондов, и на следующий год в пользу более эффективного перераспределится столько-то процентов суммарного бюджета.

И всё, бюрократам в фондах уже не до содержания любимчиков, им бы или как-то переманить к себе успешных «клиентов» соседнего фонда, или найти новые имена, или помочь добиться успеха имеющимся, или всё сразу. Потому что если твой фонд усохнет, твой грейд тоже усохнет, и твои шансы продвинуться по карьерной лесенке тоже бодро поедут вниз.

Как мы помним, в Советском Союзе тоже существовала конкуренция за ресурсы – не только между конструкторскими бюро, которые делали оружие и самолёты, но и между киностудиями. Это, разумеется, не мешало советскому кинематографу с треском проиграть идеологическую войну, но причины поражения стоит искать не в слабости или недостаточной мотивации режиссёров, а, скорее, в общей бедности отечественных киностудий.

Полагаю, конкретно этот советский опыт следовало бы перенять и современной России.

3. Блогер genby пишет, что даже самые худшие в плане комфорта современные российские самолёты лучше советского эконом-класса:

https://genby.livejournal.com/854276.html

Недавно меня в комментариях удивили, что оказывается шаг между креслами в самолетах был в советское время гораздо больше, чем сейчас. То, что автор комментария в советские времена скорей всего был меньше и худей, им не рассматривалось. <…>

На Ту-134 и Ту-154 средний шаг был 750 мм. В соответствии с ним был принят отраслевой стандарт (ОСТ) 1993 года.

Сейчас даже в дискаунтере Победа шаг кресел 76 см. Советские самолёты, причём со старинными креслами неимоверной толщины, летали с шагом 75 см.

Конечно, и 76 см – это очень мало. Но теперь, по крайней мере, можно и выбрать более комфортную авиакомпанию, и даже доплатить немного денег, чтобы получить кресло для людей с длинными ногами.