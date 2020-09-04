 

Российских туристов в Турции выселили ночью из отеля

04.09.2020, 20:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинРоссийских туристов в Турции ночью выселили из отеля IQ Marmaris, поскольку у гостиницы не было лицензии на туристическую деятельность, пишут СМИ.

Полицейские опечатали IQ Marmaris, туристам пришлось переселяться в отель поблизости, передает Tourdom со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее эта гостиница была представлена у туроператоров Библио-Глобус, «Интурист», ANEX Tour, Sunmar и прочих, но сейчас она отсутствует на сайтах компаний.

Глава турагентства из Турции Мария Шекер сообщила, что такие прецеденты предсказуемы, поскольку многие гостиницы Турции не смогли продлить лицензию на осуществление деятельности и получить так называемый сертификат здоровья, который необходимо продлевать каждый месяц.

Ранее сообщалось о новой мошеннической схеме гидов в Турции, с помощью которой они вынуждали отдыхающих покупать экскурсии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / По ком звонит Jingle Bells – Week о перспективе Рождества в эпоху коронавируса

29.08 / Ученые: Дети могут быть главными разносчиками коронавируса

05.08 / Правительство обеспечит младших школьников в регионах горячим питанием

07.07 / В РФ уменьшился объем потребления пиратского контента

01.08 / Fox News – перенос выборов президента США — плохая идея в эпоху нестабильности

08.07 / Новый смартфон Motorola G 5G Plus представлен официально

07.08 / СПЧ направил запрос в Google из-за блокировки YouTube-каналов СМИ

04.07 / Обвинения в адрес НБУ в отсутствии возможности для кредитования – безосновательны. Это дымовая завеса

10.08 / Игорь Димитриев: Семен Пегов выяснял судьбу 33 россиян в Минске

29.07 / В Сирии построят часовню с именем Айя-София

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска