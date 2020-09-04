Мнение: Ярость в провинции…

04.09.2020, 20:47, Разное

Есть в Татарстане небольшой провинциальный городок Заинск с населением в 40 тыс человек. Уютный, тихий, спокойный…

Но иногда и в этом городе происходят дикие вещи. Как на этой видеозаписи.

47-летний Сулаймон Киргизов (на снимке) за 22 секунды успел нанести своей бывшей жене 12 ударов отверткой.

Эта расправа якобы была местью за то, что бывшая супруга Сулеймона написала заявление в полицию, что он ее изнасиловал.

Женщина чудом выжила.

Тут надо сказать, что у женщины – четверо детей, отец самого старшего, который учится в 8 классе, – Сулаймон (подробности).

Видимо, Сулеймон хотел вернуть любовь женщины, но безуспешно…

Как говорят в народе, от любви до ненависти – один шаг. До ярости, видимо, полтора…

Фотографии отсюда и отсюда