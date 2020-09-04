Мнение: Ярость в провинции…
04.09.2020, 20:47, Разное
Есть в Татарстане небольшой провинциальный городок Заинск с населением в 40 тыс человек. Уютный, тихий, спокойный…
Но иногда и в этом городе происходят дикие вещи. Как на этой видеозаписи.
47-летний Сулаймон Киргизов (на снимке) за 22 секунды успел нанести своей бывшей жене 12 ударов отверткой.
Эта расправа якобы была местью за то, что бывшая супруга Сулеймона написала заявление в полицию, что он ее изнасиловал.
Женщина чудом выжила.
Тут надо сказать, что у женщины – четверо детей, отец самого старшего, который учится в 8 классе, – Сулаймон (подробности).
Видимо, Сулеймон хотел вернуть любовь женщины, но безуспешно…
Как говорят в народе, от любви до ненависти – один шаг. До ярости, видимо, полтора…
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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