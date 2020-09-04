 

Володин осудил преследование посетивших Москву депутатов Рады

04.09.2020, 20:43, Разное

Инициаторы уголовного преследования депутатов, настроенных на диалог Москвы и Киева в рамках нормандского формата, должны в таком случае привлечь к ответственности президента Владимира Зеленского, который участвует в выработке договоренностей по Донбассу, подчеркнул спикер Госдумы.

Володин указал на важность диалога на уровне парламентов для разрешения конфликта на юго-востоке Украины. “И после того, как закончится пандемия, он должен быть продолжен с участием в том числе депутатов Франции и Германии”, – уверен председатель нижней палаты.

Спикер напомнил, что с посетившими Москву украинскими депутатами обсуждалась возможность создания парламентского измерения нормандского формата. Приезд депутатов Рады он назвал мужественным и ответственным шагом.

“Они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, реализацию Минских соглашений. Это важно в первую очередь для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданский конфликт”, – сказал Володин.

Он призвал европейских парламентариев дать оценку действиям Киева. Россия же готова продолжать диалог с политическими силами Украины, выступающими за скорейшее разрешение конфликта, заявил спикер.



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