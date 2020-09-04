Мнение: Дожили!

04.09.2020, 20:35, Разное

Все-таки ковид-истерия – это прежде всего мазохизм, а точнее – садомазохизм. Вот уже дошло до того, что Минздрав Канады опубликовал на своем сайте рекомендации, как надо заниматься сексом во время “пандемии”. Да, вы угадали: в масках! И – “воздержаться от поцелуев”. Странно, что канадский Минздрав забыл про перчатки – ведь страшный вирус притаился на всех поверхностях, включая, очевидно, и поверхность тела вашего партнера; Собянин и Ракова тут бы канадцев поправили, указали им на ошибки. Но в любом случае, как говорится в рекомендациях, «самая безопасная сексуальная активность — заниматься этим в одиночку».

В масках, без поцелуев и, естественно, в презервативе (у нас ведь еще эпидемия СПИДа бушует уже лет 30, не забыли?) В общем, понятно, почему новые поколения предпочитают сексуальным тяготам игру в “Танки” и прочий содержательный досуг.

Хотя любители BDSM в выигрыше – их костюмы для занятий сексом все ковидиоты безусловно одобрят.